Знаменитости 12 мая 2023, 12:25 Пугачева уехала из России после похорон Юдашкина Помощница Пугачевой Чупракова заявила о новом отъезде певицы из России РИА «Новости»

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Вернувшаяся в Россию для прощания с модельером Валентином Юдашкиным певица Алла Пугачева снова покинула страну. Об этом сообщила помощница народной артистки Елена Чупракова в комментариях Telegram-канала актрисы Яны Поплавской, которой не понравилось восхищение публикой возвращением Примадонны.

В своем посте она призвала поклонников певицы поставить Пугачеву на табуретку на Красной площади и выстроиться в колонну, чтобы «целовать в зад» своего кумира по очереди.

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Помощница певицы Елена Чупракова ответила на этот выпад, сообщив, что Пугачева уже не находится в России.

«Она уже уехала, а вы все успокоиться не можете. Не живется вам без Пугачевой», — написала она.

О возвращении Аллы Пугачевой в Москву стало известно 3 мая. После артистку заметили на церемонии прощания с модельером Валентином Юдашкиным на Троекуровском кладбище. Посетивший панихиду официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообщался с Пугачевой и поцеловал ей руку на прощание.

С журналистами певица говорить не захотела и после завершения траурной церемонии быстро села в машину и уехала.

Певица Алла Пугачева вместе со своим мужем артистом Максимом Галкиным* покинула Россию в конце 2022 года. Последние месяцы семья живет в Израиле.

Минувшей осенью звездная чета выставила на продажу свой замок в деревне Грязь. По данным СМИ, покупатель недвижимости нашелся быстро и сделку уже закрыли.

* Максим Галкин признан в России иностранным агентом