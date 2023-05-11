Знаменитости 11 мая 2023, 03:22 «В ножки ей упадите». Соловьев возмутился возвращению Пугачевой Соловьев возмутился свободному возвращению Пугачевой на родину РИА «Новости»

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Телеведущий Владимир Соловьев возмутился беспрепятственному приезду Аллы Пугачевой в Москву. В эфире «Соловьев LIVE» он негодовал, что певицу «пустили назад».

Особенно раздражение ведущего вызвал тот факт, что артистку дома встретили тепло. Например, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подошел к певице поздороваться и сказать, что рад ее видеть.

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«Давайте сейчас ее по телевизору еще покажите <…> В ножки ей упадите, цветами встретьте», — с сарказмом заявил телеведущий.

Причину своего гнева он пояснил очень просто — «а в этот момент пацаны на фронте».

«Давайте я вам покажу настоящих людей, а не всю эту тварь! Всю эту шелуху! Всю эту мразь!», — выругался в адрес Пугачевой Соловьев.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков встретился с Аллой Пугачевой, приехавшей на церемонию прощания со своим другом, модельером Валентином Юдашкиным. Представитель Кремля был рад видеть певицу. пообщался с ней и даже поцеловал ей руку.