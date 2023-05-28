Мир 28 мая 2023, 15:16 Пугачева вышла на сцену к Макаревичу на концерте в Израиле Алла Пугачева вышла на сцену к Макаревичу на концерте «Машины времени» в Израиле РИА «Новости»

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Известная певица Алла Пугачева появилась на концерте группы «Машина времени» в городе Кесария. Соответствующая запись появилась в ее социальной сети.

На опубликованных кадрах видно, что сначала Пугачева сидела на своем месте в зале и подпевала артистам. Затем она появилась на сцене с вокалистом Андреем Макаревичем* и бас-гитаристом группы.

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«С днем рождения, друзья! „Машина времени“ ко времени в любые времена», — подписала публикацию Пугачева.

Ранее сообщалось, что Россию покинули все члены семьи Пугачевой. Сама артистка вместе с мужем Максимом Галкиным** и своими младшими детьми после начала спецоперации переехала в Израиль. Макаревич* грубо обзывал поддерживающих СВО россиян, называя их «подтявкивающим говном».

* Андрей Макаревич признан иноагентом в России.

** Максим Галкин признан иноагентом в России.