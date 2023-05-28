28 мая 2023, 15:16
Пугачева вышла на сцену к Макаревичу на концерте в Израиле
Алла Пугачева вышла на сцену к Макаревичу на концерте «Машины времени» в Израиле
Известная певица Алла Пугачева появилась на концерте группы «Машина времени» в городе Кесария. Соответствующая запись появилась в ее социальной сети.
На опубликованных кадрах видно, что сначала Пугачева сидела на своем месте в зале и подпевала артистам. Затем она появилась на сцене с вокалистом Андреем Макаревичем* и бас-гитаристом группы.
Реклама
«С днем рождения, друзья! „Машина времени“ ко времени в любые времена», — подписала публикацию Пугачева.
Ранее сообщалось, что Россию покинули все члены семьи Пугачевой. Сама артистка вместе с мужем Максимом Галкиным** и своими младшими детьми после начала спецоперации переехала в Израиль. Макаревич* грубо обзывал поддерживающих СВО россиян, называя их «подтявкивающим говном».
* Андрей Макаревич признан иноагентом в России.
** Максим Галкин признан иноагентом в России.
Израиль
Музыка
Алла Пугачева
Иноагенты
Реклама
Реклама