Адвокат Ефремова намекнул, что актер был в машине не один

Михаил Ефремов, которого обвиняют в ДТП с летальным исходом, мог быть не один в момент аварии. Такой намек сделал защитник актера Эльман Пашаев.

Об этом он заявил во время эфира телеканала «Россия 1».

Ефремов в момент ДТП ничего не помнит, мы знаем, в каком он был состоянии. Я, как специалист по уголовным делам, если что-то заявил, значит, у меня что-то было конкретное Эльман Пашаев.

Защитник актера напомнил, что сотрудники ДПС приехали на место столкновения уже после самой аварии — никто из них не видел, что именно произошло непосредственно во время ДТП. Пашаев признал, что машина актера действительно стала участницей дорожно-транспортного происшествия, и «по ее вине погиб человек». При этом защитник актера заявил, что в деле есть некоторые моменты и факты, которые не связаны ни с техническим состоянием машины, ни с экспертизой.

Пашаев также отказался отвечать на прямой вопрос, находился ли Ефремов в момент аварии за рулем своей машины. Он подчеркнул, что виновных устанавливает суд и следствие.

«Может, там 10 человек находилось, может быть, один. Конкретный человек несет ответственность за конкретное деяние», — заключил адвокат актера.

Ранее он заявил, что Ефремов не признает себя виновным в случившимся. Кроме того, Пашаев отметил, что актер больше не ведет переговоры с семьей погибшего Сергея Захарова, потому что они превратили все в «грязное шоу». Защитник пострадавшей стороны опроверг его слова о каких-либо переговорах. Он подчеркнул, что семья сразу отказалась принимать деньги вне решения о компенсации, которое вынесет суд.

Ранее «Московский комсомолец» со ссылкой на источник сообщил о следах присутствия другого человека в машине Ефремова. На это указали «бычки с гашишем», которые курил не актер, а неизвестная пока личность.