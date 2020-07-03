«Глумление над трагедией». Адвокат семьи Захарова прокомментировал обвинение в «грязном шоу»

Слова адвоката Михаила Ефремова о «грязном шоу», которое якобы устроили из смертельного ДТП родственники погибшего Сергея Захарова, — глумление над людьми, которые потеряли родного человека. Недостоверно и его заявление о переговорах с родственниками умершего водителя о моральной компенсации.

Об этом «360» рассказал представитель брата, вдовы и сына Сергея Захарова Александр Добровинский.

Защитник Михаила Ефремова заявил, что семья погибшего устроила «грязное шоу», превратив случившиеся в источник дохода. Именно поэтому актер прекратил с ними переговоры и не предлагает им материальную компенсацию. Адвокат пострадавшей стороны опроверг эту информацию — он рассказал «360», что никаких переговоров о деньгах изначально не было.

«Диалога никакого не было. Я действительно один раз разговаривал с представителем Ефремова и послал ему СМС — это было недели три назад. В нем было написано, что семья не примет никакой компенсации в досудебном порядке никогда. Семья всегда говорила, что память о близком человеке не продается», — пояснил он.

Добровинский рассказал и о страшной тайне пострадавших: в 1998 году они точно так же потеряли еще одного родственника. В идентичной аварии погиб двоюродный брат Сергея Захарова, а виновник ДТП полностью избежал наказания.

Поэтому говорить о „грязном шоу“ — это глумление над людьми, которые потеряли брата, отца, мужа Александр Добровинский.

Защитник Михаила Ефремова также заявил, что актер отказался признавать свою вину в смертельном ДТП. В разговоре с «360» Эльман Пашаев пояснил, что актер никогда не признавал вину в полном объеме, а помочь пострадавшим хотел лишь потому, что он «верующий и добрый человек».

«Мне кажется, вся страна видела покаяние Ефремова, когда он вину признавал. Теперь, видно, что-то произошло, господин Ефремов осознал, что он хозяин слова: раньше он слово давал, а теперь может слово забрать обратно. Если он вину не признает, то кто виноват в трагедии, которая произошла? Этот вопрос, видимо, остается для Ефремова открытым», — прокомментировал ситуацию защитник пострадавшей стороны.

Добровинский напомнил, что в момент ДТП Ефремов находился за рулем, причем был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В машине он был один, а техническая экспертиза подтверждает, что автомобиль находился в исправном состоянии, «в полной боеготовности».

«Значит, что-то еще должно было произойти в этот момент с Ефремовым — что-то, что не подвластно моему пониманию», — заключил Добровинский.

Позже адвокат актера Эльман Пашаев отметил, что его слова об отказе Ефремова признать вину неправильно поняли. Он объяснил, что актер «признает, что произошла автоавария с его машиной».