Адвокат рассказал, что Ефремов никогда полностью не признавал вину. А семью обвинил «в грязном шоу»

Пашаев пояснил, что актер был готов помочь финансово пострадавшей стороне, но это совсем не значит, что он взял на себя вину. Кроме этого, адвокат рассказал, что с пострадавшей стороной переговоры о компенсации больше не ведет. По его словам, они сделали из трагедии грязное шоу, это и стало причиной прекращения диалога.

«Ефремов никогда в полном объеме ничего не признавал. Если актер хотел помочь пострадавшей стороне, то это не обозначает, что он в чем-то виновен. Просто с участием его автомобиля было совершено ДТП, и он хотел помочь пострадавшей стороне. Но они из этого сделали источник дохода, грязный бизнес и шоу, после чего я прекратил с ними общаться», — пояснил Пашаев.

По словам адвоката, виновен Ефремов или нет будет решать суд.

«Если суд установит, что актер не виноват, потерпевшие ничего не получат», — сказал адвокат. При этом о том, как теперь будет действовать защита Ефремова, Пашаев ничего не сказал сославшись на конфиденциальность дела.