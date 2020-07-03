«Бычки с гашишем» обнаружили в машине Ефремова. Их употреблял не он

В автомобиле Михаила Ефремова, который в начале июня устроил смертельное ДТП на Садовом кольце, обнаружили следы присутствия постороннего человека. Неизвестный оставил в автомобиле бычки с гашишем.

Об этом сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на источники, близкие к следствию.

По данным собеседников издания, в автомобиле Ефремова, на котором он попав в ДТП, «нашли „бычки“ с наркотическим средством „гашиш“». При этом экспертиза показала, что их употреблял не актер, а другой человек.

В крови Ефремова ранее обнаружили следы наркотиков, а именно кокаина. Однако сам обвиняемый отметил, что это вещество может сохранятся в организме на протяжении пяти дней. При этом Ефремов не объяснил, где и когда мог употребить кокаин — по его словам, он практически не помнит событий, которые происходили 8 июня — именно в тот день случилась авария.

Издание также сообщило, что мать и сын погибшего в аварии Сергея Захарова обратились к следствию. Они якобы заявили, что их семье со стороны Ефремова причинили дополнительный моральный вред — уже после смертельного ДТП. Из-за этого родные погибшего водителя потребовали увеличить материальную компенсацию. По данным издания, речь идет о предложении артиста «усыновить» детей Захарова, которое появилось в СМИ. Эти слова Ефремова оскорбили одного из ближайших родственников погибшего — кого именно, не уточняется.

Ранее адвокат Михаила Ефремова заявил, что его подзащитный не признает свою вину в случившемся. Он также сообщил, что актер больше не предлагает моральную компенсацию пострадавшей стороне, из-за «грязного шоу, которое они устроили ради денег». Защитник пострадавших назвал это заявление глумлением над родственниками, которые потеряли близкого человека. Он также опроверг информацию о переговорах, которые актер якобы вел насчет денег. Адвокат семьи Захарова подчеркнул, что они сразу отказались от любой выплаты, которую не назначил суд.