Новые катки и лыжня появятся в Подмосковье. Они будут работать в любую погоду

Зимой в Подмосковье откроют пять новых катков, которые будут работать в любую погоду, а также новую лыжню. Об этом в интервью «360» рассказала вице-губернатор Наталья Виртуозова.

Огромный каток открылся в Химках, там уже катаются много людей. Дальше — больше.

В этом году у нас появятся пять новых катков — больших, искусственных, которые в любую погоду должны обслуживаться Наталья Виртуозова.

Источник фото: телеканал «360»

Перед властями стоит задача повышения качества всех зимних объектов в Подмосковье, начиная от парков и заканчивая лыжней, сообщила вице-губернатор.

«В Подмосковье лыжня — это то, что почти нельзя сделать в Москве», — отметила Виртуозова.

Уже в этом году новая лыжня появится в Люберцах, Богородском, Красногорске и Мытищах. «Лыжня не может быть просто лыжней по лесу. Это должна быть хорошая лыжня, за которой ухаживают. С освещением, с кофе, с прокатом», — рассказала Виртуозова.

По просьбе спортсменов в ряде округов увеличат длину лыжни, как уже сделали в Домодедове.

«Чем еще прекрасно Подмосковье, о чем мы мало говорим. Это горнолыжные курорты. Удивительно, но это так. Да, мы очень сильно зависим по погоде в этом смысле, но в Дмитрове всегда есть два-три склона, которые искусственно заснежены», — подчеркнула вице-губернатор.