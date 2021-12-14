Главную новогоднюю елку для Соборной площади Кремля спилили в Щелкове

Главную елку, которая украсит на Новый год Соборную площадь в Московском кремле, спилили в Щелкове. Ее возраст составляет почти 100 лет, рассказал журналистам замначальника главного эксплуатационного управления делами президента РФ Анатолий Кочанов.

По его словам, главный символ Нового года выбирали из 37 елей. К ним предъявляются серьезные требования и по параметрам, и во возрасту. В частности, ее высота должна быть в районе 30–35 метров, а размах веток не может быть больше семи метров.

Это связано с тем, что на Соборную площадь дерево будут доставлять через Спасскую башню. Если размах ветвей будет шире, ее просто невозможно будет провезти через проезд. У елки в этом году высота 28 метров, диаметр ствола — 60–70 сантиметров.

«Елка должна быть в возрасте порядка 100 лет. Каждое из требований обусловлено тем, что, например, столетняя елка уже заканчивает срок своей службы, жизнь, поэтому мы выбираем именно такую, чтобы меньше нанести урон природе», — уточнил Кочанов.

Он отметил, что вместе с экологами идет совместная работа и по посадке новых елей. Она проводится уже около семи лет в Московской области и других регионах России.

В среду спиленную елку должны увязать — это специальная процедура, которой занимается компетентная компания, а в четверг, около 14:00, ее привезут на Соборную площадь.

«Мы надеемся, что 22 декабря елку должны нарядить. На Соборной площади будет ее презентация», — уточнил Кочанов.

Участковый лесничий Московского учебно-опытного филиала ГКУ МО «Мособллес» Наталья Гусева отметила, что елку на Новый год искали еще с апреля.

«Приметила ее в ходе патрулирования, но подала на этот год поучаствовать в конкурсе. Она стоит немного в овражке. Думала, не подходит по высоте, но решила попробовать. На удивление параметры подошли», — рассказала специалист.

Гусева пояснила, что возраст ели определяется по близстоящим насаждениям, высоте и диаметру ствола.

«После праздника, если я не ошибаюсь, из елки делают хоккейные клюшки», — добавила Гусева.

По словам эксперта, это уже вторая елка, которую она выбрала для Соборной площади. Первую она нашла для встречи 2019 года близ деревни Еремино.