«Почта Деда Мороза» заработала в Котельниках

Новогодние ящики для писем Деду Морозу установили в Котельниках в Московской области. Дети отправляют в них письма с заветными желаниями.

Три специальных ящика для писем Деду Морозу установили в Доме культуры «Силикат» и на территории ТРЦ «Мега Белая Дача». Отправить письмо можно до 22 декабря.

Ребята рассказали, что они попросили у главного зимнего волшебника.

«Я загадала, чтобы коронавирус закончился, выпал снег, чтобы мы пошли кататься на лыжах зимой, чтобы все были здоровы и счастливы», — это желание Элеоноры Кахрамановой.

Елизавета Савкина мечтает о кожаном рюкзаке и сумке для танцевальных обуви и одежды.

Письма Деду Морозу пишут и взрослые. В основном это мамы, которые желают всем здоровья и мира.

«Здоровья для всех, чтобы все были здоровы. Взрослые хотят, особенно дети. А то этот год у нас такой — пандемия, все дома. Поэтому чтобы никто не болел», — поделилась сокровенным Наталья Антипова.

Акция «Почта Деда Мороза» заработала по всему Подмосковью.

«Это действительно замечательная акция. Мы очень рады, что город присоединился к этой акции. Это для наших деток — самое дорогое, что у нас есть», — заявил первый заместитель главы администрации городского округа Котельники Александр Чуприн.

Волонтеры соберут все письма и отправят их в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге.