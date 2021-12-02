От Ягудина до Медведевой. Звездные фигуристы привезут в Подмосковье «Ледниковый период»

Знаменитые фигуристы России приготовились удивить зимой жителей и гостей Подмосковья. Они выступят на 14 областных катках, самых больших и современных. Это шоу «Ледниковый период», которое спродюсировал чемпион Европы и мира по танцам на льду Илья Авербух.

Масштабное шоу — часть губернаторской программы «Зима в Подмосковье». Все желающие бесплатно увидят выступления фигуристов в парках и на центральных площадях.

В 14 городах Московской области пройдут наши первые ласточки — гала-шоу с участием звезд „Ледникового периода“ Илья Авербух.

Жителей и гостей Подмосковья ждут 10 концертных номеров продолжительностью 45 минут. Все выступления развернутся на свежем воздухе. Для них подобрали самые большие катки региона.

На лед выйдут именитые фигуристы, среди которых, например, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Роман Костомаров, Албена Денкова и Максим Ставиский. В некоторых городах выступит Евгения Медведева.

Вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова в интервью «360» отметила, что катков в области вскоре станет еще больше.

В этом году у нас появятся пять новых катков — больших, искусственных. Они в любую погоду должны обслуживаться Наталья Виртуозова.

Проект «Ледниковый период» стартует в регионе в ближайшие выходные — 4 и 5 декабря. Программу подготовили совместно с Министерством культуры Подмосковья и «Первым каналом».

Где увидеть звезд фигурного катания?

4 декабря:

• Красногорск — Павшинская пойма, Красногорский бульвар, дом №30;

• Химки — каток «На театральном», улица Калинина, дом №2;

5 декабря

• Ногинск — Центральный городской парк, улица Леснова, дом № 2;

• Черноголовка — хоккейный комплекс, бульвар Архитектора Толмачева, дом №3;

11 декабря

• Долгопрудный — парк между Спортивной улицей и улицей Академика Лаврентьева;

12 декабря

• Щелково — хоккейная площадка физкультурно-оздоровительного комплекса, Центральная улица, дом №73, строение 2;

18 декабря

• Серпухов — парк «Питомник», улицы Советская и Фирсова;

• Домодедово — площадь 30-летия Победы, дом №1.

19 декабря

• Люберцы — «Наташинский парк», улицы Митрофанова и Шевлякова;

• Балашиха — парк «Пехорка», улица Парковая, владение 5.

25 декабря

• Красногорск — Путилково, улица 70-летия Победы;

• Одинцово — Раздоры, парк Малевича;

26 декабря

• Сергиев Посад — парк «Скитские пруды», улица Вифанская, владение 151;

• Королев — Центральный городской парк имени Калинина, улица Терешковой, дом № 1.