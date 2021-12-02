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    02 декабря 2021, 13:57

    От Ягудина до Медведевой. Звездные фигуристы привезут в Подмосковье «Ледниковый период»

    Звезды «Ледникового периода» выступят на 14 больших катках Подмосковья

    Анастасия Аброськина

    Знаменитые фигуристы России приготовились удивить зимой жителей и гостей Подмосковья. Они выступят на 14 областных катках, самых больших и современных. Это шоу «Ледниковый период», которое спродюсировал чемпион Европы и мира по танцам на льду Илья Авербух.

    Масштабное шоу — часть губернаторской программы «Зима в Подмосковье». Все желающие бесплатно увидят выступления фигуристов в парках и на центральных площадях.

    В 14 городах Московской области пройдут наши первые ласточки — гала-шоу с участием звезд „Ледникового периода“

    Илья Авербух.

    Жителей и гостей Подмосковья ждут 10 концертных номеров продолжительностью 45 минут. Все выступления развернутся на свежем воздухе. Для них подобрали самые большие катки региона.

    От Ягудина до Медведевой. Звездные фигуристы привезут в Подмосковье «Ледниковый период» | Изображение 1

    На лед выйдут именитые фигуристы, среди которых, например, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Роман Костомаров, Албена Денкова и Максим Ставиский. В некоторых городах выступит Евгения Медведева.

    Вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова в интервью «360» отметила, что катков в области вскоре станет еще больше.

    В этом году у нас появятся пять новых катков — больших, искусственных. Они в любую погоду должны обслуживаться

    Наталья Виртуозова.

    Проект «Ледниковый период» стартует в регионе в ближайшие выходные — 4 и 5 декабря. Программу подготовили совместно с Министерством культуры Подмосковья и «Первым каналом».

    Где увидеть звезд фигурного катания?

    4 декабря:

    • Красногорск — Павшинская пойма, Красногорский бульвар, дом №30;

    • Химки — каток «На театральном», улица Калинина, дом №2;

    5 декабря

    • Ногинск — Центральный городской парк, улица Леснова, дом № 2;

    • Черноголовка — хоккейный комплекс, бульвар Архитектора Толмачева, дом №3;

    11 декабря

    • Долгопрудный — парк между Спортивной улицей и улицей Академика Лаврентьева;

    12 декабря

    • Щелково — хоккейная площадка физкультурно-оздоровительного комплекса, Центральная улица, дом №73, строение 2;

    18 декабря

    • Серпухов — парк «Питомник», улицы Советская и Фирсова;

    • Домодедово — площадь 30-летия Победы, дом №1.

    19 декабря

    • Люберцы — «Наташинский парк», улицы Митрофанова и Шевлякова;

    • Балашиха — парк «Пехорка», улица Парковая, владение 5.

    25 декабря

    • Красногорск — Путилково, улица 70-летия Победы;

    • Одинцово — Раздоры, парк Малевича;

    26 декабря

    • Сергиев Посад — парк «Скитские пруды», улица Вифанская, владение 151;

    • Королев — Центральный городской парк имени Калинина, улица Терешковой, дом № 1.