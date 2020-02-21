«Вместо двух недель я сидела шесть»: бежавшую из-под карантина россиянку признали здоровой

Сбежавшая из Боткинской больницы Петербурга Алла Ильина выписалась. «На свободу с чистой совестью», — сказала она встречающим ее журналистам. Она заявила, что в ближайшее время обратится в суд, чтобы наказать сотрудников Роспотребнадзора, которые ее обманули.

«Я считаю, что мои права были нарушены, потому что Роспотребнадзор изначально скрывал и утаивал от меня информацию. Вместо того, чтобы просто извиниться передо мной, страдают обыкновенные врачи», — заявила Алла Ильина и пояснила, что имеет в виду увольнение главного врача больницы Алексея Яковлева.

Девушка напомнила, что сотрудники Роспотребнадзора вначале обещали ей, что ее отправят в больницу только на сутки. Именно эта ложь и стала причиной ее побега.

«Даже уголовникам, когда выносят приговор, там есть четкие сроки, до какого момента человек должен сидеть. В моем случае в приговоре этого не было», — подчеркнула Алла Ильина.

Она рассказала, что с самого начала сотрудники Роспотребнадзора и врачи общались с ней по принципу «сиди, не вякай, не спрашивай». Но после ее побега и возвращения в больницу через суд обращение стало лояльнее.

«Признали, что я человек, а значит, могу задавать вопросы и получать на них ответы», — отметила Алла Ильина. Она особо подчеркнула, что не винит врачей, так как они только выполняют предписания, которые им дали сверху.

Девушке отдали выписку с двумя результатами анализов — от 6 и 17 февраля.

«Я понимала, что когда я выйду, а у меня на руках будет один результат анализа, я в любой момент смогу поехать сюда обратно», — заявила она. Для этого ей пришлось ждать второго результата. По ее словам, из лаборатории данные по обоим анализам пришли только вчера.

«Вместо двух недель я сидела шесть. И я подаю в апелляцию. <…> Я хочу, чтобы с пациентами начали общаться как с людьми. Изначально вся ситуация складывалась из лжи, когда никто не объяснил, что нужно две недели. Просто попросили съездить на день. Проблема в этом», — подытожила Алла Ильина.

Девушка сбежала из-под карантина Боткинской больницы 7 февраля, когда узнала о том, что вместо изначально обещанного одного дня ей предстоит остаться в лечебном учреждении на две недели. Вернули девушку на карантин через суд. Глава городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова требовала принудительной госпитализации Ильиной. Суд это требование удовлетворил. Подвиг с побегом Аллы Ильиной повторила вторая пациентка больницы Боткина — Анна Рыбакова. Ее также пришлось возвращать на карантин через суд. На фоне этих побегов главного врача Алексея Яковлева уволили.

О причинах расторжения трудового договора в городском Комитете по здравоохранению рассказать отказались.