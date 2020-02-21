Стали известны результаты анализа беглянки из Боткина на коронавирус

У петербурженки Аллы Ильиной, сбежавшей из карантинного блока Боткинской больницы, не подтвердился коронавирус. Девушка сможет вернуться домой уже в пятницу.

В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора сообщили «Интерфаксу», что управлением были получены результаты лабораторного исследования материалов пациентки Ильиной, которые были взяты 17 февраля на наличие нового коронавируса.

«Результат отрицательный. Выписка гражданки Ильиной из инфекционного стационара запланирована на 21 февраля», — сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Алла Ильина убежала из карантинного блока Боткинской больницы 7 февраля, когда узнала, что вместо пары-тройки дней должна будет пробыть в боксе две недели.

Как сообщали некоторые СМИ, девушка устроила короткое замыкание, вскрыла замок и после этого пустилась наутек. Сама Ильина после возвращения на повторный карантин записала видеообращение, в котором показала кожаный диван и телевизор в палате и заявила, что никакого замыкания не делала.

В феврале четыре человека самовольно ушли из больницы имени Боткина. Их поместили под наблюдение врачей из-за карантина и подозрения на коронавирус. Позже два пациента вернулись на лечение сами, Ильину пришлось заставлять снова лечиться через суд, еще одну беглянку Анну Рыбакову суд также постановил вернуть обратно.

На фоне этих событий был уволен главврач Боткинской больницы.