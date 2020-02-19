Вторую «коронавирусную» беглянку насильно вернут в больницу в Петербурге

32-летняя Анна Рыбакова не захотела сидеть в изоляторе Боткинской больницы, куда ее отправили из-за подозрения на коронавирус. Она сделала ноги из инфекционки 11 февраля. Суд постановил вернуть ее обратно. Но для начала надо девушку найти — она не пришла на заседание.

«Невский районный суд Санкт-Петербурга решил удовлетворить административное исковое заявление главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к Анне Рыбаковой», — озвучила решение судья Светлана Петий.

Ранее стало известно, что из Боткинской больницы сбежали четыре пациента — их проверяли на коронавирус. Двое потом вернулись сами. А Рыбакову и еще одну беглянку — Аллу Ильину — пришлось судить.

Ильина убежала 7 февраля, когда узнала, что вместо пары-тройки дней должна будет пробыть в боксе две недели. По данным некоторых СМИ, она устроила короткое замыкание, вскрыла замок и пустилась наутек. Сама она после возвращения на повторный карантин записала видеообращение, в котором показала кожаный диван и телевизор в палате и заявила, что никакого замыкания не делала.

Смертельный китайский коронавирус по состоянию на 19 февраля уже убил 2004 человека. Количество заразившихся перевалило за 74 тысячи человек. В целях безопасности китайцам запретили въезд в Россию.