Вторую «коронавирусную» беглянку насильно вернут в больницу в Петербурге
«Невский районный суд Санкт-Петербурга решил удовлетворить административное исковое заявление главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к Анне Рыбаковой», — озвучила решение судья Светлана Петий.
Ранее стало известно, что из Боткинской больницы сбежали четыре пациента — их проверяли на коронавирус. Двое потом вернулись сами. А Рыбакову и еще одну беглянку — Аллу Ильину — пришлось судить.
Ильина убежала 7 февраля, когда узнала, что вместо пары-тройки дней должна будет пробыть в боксе две недели. По данным некоторых СМИ, она устроила короткое замыкание, вскрыла замок и пустилась наутек. Сама она после возвращения на повторный карантин записала видеообращение, в котором показала кожаный диван и телевизор в палате и заявила, что никакого замыкания не делала.
Смертельный китайский коронавирус по состоянию на 19 февраля уже убил 2004 человека. Количество заразившихся перевалило за 74 тысячи человек. В целях безопасности китайцам запретили въезд в Россию.