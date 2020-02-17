Петербургский суд определил судьбу «коронавирусной» беглянки

В деле о сбежавшей из Боткинской инфекционной больницы пациентке поставлена точка. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение, что 32-летнюю Аллу Ильину принудительно вернут в стационар.

Судебное заседание состоялось 17 февраля, сообщил «Интерфакс». Глава городского Роспотребнадзора Наталия Башкетова настаивала на принудительном помещении Ильиной под наблюдение в стационар. Ее требования суд полностью выполнил.

В иске говорилось, что 4 февраля, после осмотра в поликлинике № 32, у петербурженки выявили симптомы острого вирусного заболевания. Врачи не исключили коронавирусную инфекцию COVID-2019, поскольку Ильина вернулась из поездки в Китай.

Девушку положили в инфекционную больницу 6 февраля. На следующий день она самовольно ушла из стационара. Медобследование Ильиной врачи не успели закончить полностью, а это, по мнению медиков, может стать причиной распространения инфекции.

В Роспотребнадзоре требовали, чтобы Ильину принудительно отправили в больницу и оставили там минимум до 19 февраля. Привести девушку в клинику предложили полицейским.

В России действует постановление главного санитарного врача страны, в котором говорится о немедленной изоляции лиц с подозрением на коронавирус. Сама Ильина уверена, что здорова: чтобы доказать это, девушка сдала платные анализы.

Китайские власти решили гораздо более сурово наказывать тех, кто скрывает свое заражение COVID-2019. За это предложили казнить.