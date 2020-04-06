Тесты на коронавирус разрешат проходить по полису ОМС

Россияне смогут провериться на коронавирус по полису обязательного медицинского страхования. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Фонд обязательного медицинского страхования возьмет на себя оплату анализов. Об этом сообщил «Интерфакс». По данным Роспотребнадзора, в России уже провели 758 тысяч лабораторных исследований на коронавирус.

Ранее Росздравнадзор зарегистрировал экспресс-тест на новый тип коронавируса, который разработали российские ученые. Они заявили, что он очень точный и быстрый. Результат можно узнать уже через 40 минут. В ближайшее время эти тесты должны появиться почти во всех регионах страны.

Число заразившихся коронавирусом в России продолжает расти. За последние сутки зарегистрировано 954 новых случая. Большинство из них — в Москве. Таким образом всего в стране 6343 инфицированных. Жертвами вируса стали 47 человек, выздоровели 406.

Почти по всей России в рамках борьбы с распространением коронавируса ввели режим самоизоляции. То есть все россияне, кроме работающих на местах, должны оставаться дома. При этом не запрещено выходить в магазин, аптеку или погулять с собакой.

В некоторых субъектах уже ввели систему пропусков. Однако губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что пока такой необходимости в Подмосковье не видят.