Еще 954 человека заразились коронавирусом в России. Всего заболевших 6343

В России подтвердили 954 новых случая заражения коронавирусом в 49 регионах, сообщил оперштаб Москвы. Также зафиксировано два летальных исхода.

Больше всего инфицированных в столице. За сутки выявлен еще 591 зараженный (всего их 4484). Почти 85% заболевших младше 65 лет. Из них заразились 264 человека в возрасте от 18 до 45 лет, 204 человека — от 46 до 65 лет. Еще 70 человек — от 66 до 80 лет, а 23 — старше 80. Среди зараженных в Москве, по данным столичных властей, 30 детей. Всех пациентов и контактировавших с ними лиц наблюдают медики.

В оперштабе напомнили, что до 1 мая все жители Москвы должны оставаться дома. Принятые меры направлены на уменьшение передвижений граждан по городу.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

В Московской области положительных тестов на коронавирус 82. В Санкт-Петербурге — 35. Много зараженных за сутки выявили в Коми — 31 человека. В Татарстане вирус подтвердили у 16 человек, в Краснодарском крае — 11, в Ивановской, Тульской и Вологодской областях заболели по 10 человек. В Карелии коронавирус выявили у первого пациента.

Российские медики за минувшие сутки смогли полностью вылечить 51 человека. На 6 апреля в стране зарегистрировано 6343 случая заражения коронавирусом в 80 регионах. Всего выздоровели 406 человек, скончались 47.

Распространенными симптомами коронавирусной инфекции являются высокая температура и кашель. Но не стоит забывать и о других возможных признаках болезни — головной боли, резкой потере обоняния, чувстве дискомфорта и беспокойства.