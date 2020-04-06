Новый эскпресс-тест на коронавирус зарегистрировали в России

Первый российский экспресс-тест на коронавирус зарегистрировали в Росздравнадзоре. Это сделала биофармацевтическая компания «Генериум». Определить наличие вируса можно будет за 40 минут.

Как написал ТАСС, разработчиком является группа компаний «Медико-биологический союз».

«Это первый отечественный экспресс-тест, который позволяет, используя стандартное оборудование, с точностью более 94% определить наличие коронавируса в течение 40 минут», — сказано в официальном заявлении компании.

Как объяснили в «Генериуме», в отличие от другие тестов, этот работает с помощью метода петлевой изотермальной амплификации. Это позволяет ему сократить время анализа более чем в три раза. Так, первичная обработка образцов займет 35 минут. Окончательные результаты будут готовы еще через 25 минут.

Экспресс-тесты уже отправили в регионы. К концу недели компания планирует распространить тесты почти по всей территории России. Раз в семь дней производитель должен выпускать до 500 тысяч экспресс-тестов.

Ранее в СМИ появилась информация, что в России начнут использовать 30-минутные экспресс-тесты. Их производитель — российско-японская компания.