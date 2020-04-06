Власти Подмосковья надеются не вводить систему спецпропусков. Сейчас ее тестируют

По его словам, смысл системы заключается в том, что человек должен будет «зачекиниться» при желании выехать куда-то.

«Если ты идешь в магазин, ты должен зачекиниться. Если ты зарегистрировался, то платформа тебе позволяет это сделать и ты идешь совершенно спокойно», — объяснил Воробьев.

Систему планируют разместить на официальном сайте правительства Московской области. Сейчас ее тестируют. По словам губернатора, программу включат, когда она станет удобной и понятной для использования. Воробьев отметил, что примет решение о начале ее работы, исходя из ситуации. Глава региона выразил надежду, что в Подмосковье будет мало новых случаев заражения коронавирусом и эта система не понадобится.

В Московской области с 30 марта действует режим самоизоляции. Закрыты парки, рестораны, торговые центры, кинотеатры, салоны красоты, фитнес-клубы. Жители до 30 апреля должны оставаться дома.

Власти Подмосковья помогут предпринимателям, переживающим трудные времена из-за коронавируса. Бизнесмены могут получить заключение о форс-мажорных обстоятельствах. Документ позволит им избежать дополнительных издержек. Также они имеют право получить отсрочку на три месяца по арендной плате.

В Московской области строятся инфекционные центры для пациентов с COVID-19. Один из них скоро откроется в Звенигороде. Всего в Подмосковье коронавирусом заразились 387 человек. Такие данные приводит сайт стопкоронавирус.рф.