Электронные пропуска для передвижения начали действовать в Приморье

Жители Приморского края, как и многие другие россияне, остаются дома из-за режима самоизоляции. С 7 апреля приморцы должны будут отчитываться о своих передвижениях. Там начнет работать электронная система пропусков.

Пропуска нужны тем, кто при режиме самоизоляции продолжает ездить на работу. Об том сообщили в пресс-службе правительства региона. Люди будут получать SMS-сообщение, в котором подтверждено их право передвигаться по городу.

На улице их может остановить полиция и попросить показать паспорт, SMS-пропуск и справку с работы. В противном случае выход из дома будет считаться как нарушение самоизоляции. Штрафы за это в регионе начинаются от трех тысяч рублей.

Электронные пропуска нужны врачам, спасателям, сотрудникам служб жизнеобеспечения, фармацевтам и сотрудникам организаций, которые продолжают работу в «нерабочий месяц».

В Приморском крае введен режим полной изоляции. Это значит, что выйти на улицу можно либо для поездки на работу, либо в случае крайней необходимости (поход в магазин, аптеку, прогулка с собакой).

В Приморье зафиксировано восемь случаев заражения коронавирусом, один человек умер. Еще двое выздоровели. Об этом написал «Интерфакс».

Ранее спецпропуска ввели в Краснодарском крае и Самарской области.