Электронные пропуска для передвижения начали действовать в Приморье
Пропуска нужны тем, кто при режиме самоизоляции продолжает ездить на работу. Об том сообщили в пресс-службе правительства региона. Люди будут получать SMS-сообщение, в котором подтверждено их право передвигаться по городу.
На улице их может остановить полиция и попросить показать паспорт, SMS-пропуск и справку с работы. В противном случае выход из дома будет считаться как нарушение самоизоляции. Штрафы за это в регионе начинаются от трех тысяч рублей.
Электронные пропуска нужны врачам, спасателям, сотрудникам служб жизнеобеспечения, фармацевтам и сотрудникам организаций, которые продолжают работу в «нерабочий месяц».
В Приморском крае введен режим полной изоляции. Это значит, что выйти на улицу можно либо для поездки на работу, либо в случае крайней необходимости (поход в магазин, аптеку, прогулка с собакой).
В Приморье зафиксировано восемь случаев заражения коронавирусом, один человек умер. Еще двое выздоровели. Об этом написал «Интерфакс».
Ранее спецпропуска ввели в Краснодарском крае и Самарской области.