Спрос на маски в России вырос вдвое за месяц

Спрос на маски в России в последние две недели июля вырос более чем в два раза по сравнению с тем же периодом июня. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе международного интернет-магазина Wildberries.

Это первое повышение спроса на этот товар с начала 2022 года. В Wildberries добавили, что спрос на антисептик также увеличился — практически на треть.

Ранее, 22 июля, стало известно, что уровень коллективного иммунитета в России составил 12,3%. Это на 2% меньше, чем за неделю до этого.

В стране зафиксировали несколько случаев заражения подвидом коронавируса «кентавр». Вирус распространяется через верхние дыхательные пути. По мнению врача-иммунолога, доктора медицинских наук Владислава Жемчугова, появление «кентавра» — не новый виток, а, напротив, «хвост» пандемии и вводить дополнительных ковидных ограничений в России не придется.

Все ковидные ограничения отменили 1 июля из-за падения заболеваемости. Однако людям из группы риска — пожилым и тем, у кого есть хронические заболевания, — посоветовали продолжать пользоваться масками в людных местах и не забывать о ревакцинации.