В России отменили все ковидные ограничения. Однако окончательно опасность не миновала. Группа риска остается прежней — пожилые люди и те, у кого есть хронические заболевания. Им стоит остерегаться последствий коронавирусной инфекции и пользоваться масками в людных местах, а также не забывать про своевременную ревакцинацию.

Роспотребнадзор снял все ковидные ограничения в России — заболеваемость упала до минимума с начала пандемии. В ведомстве предупредили, что если эпидемическая обстановка ухудшится, меры могут вернуть. А пока общепит снова может работать в ночное время, носить средства индивидуальной защиты в общественных местах необязательно.

Ковид станет вторым гриппом

Несмотря на то, что относительно последних месяцев пандемии обстановка в России нормализовалась, жителям страны не стоит расслабляться, уверен иммунолог Владимир Болибок.

«Имеется фоновая заболеваемость. К сожалению, за последние пару недель выросло число госпитализаций. Пока непонятно, в чем причина. Вполне возможно, что меняется штамм коронавируса», — сказал он.

При этом, как подчеркнул иммунолог, россиянам по-прежнему стоит регулярно ревакцинироваться, чтобы дополнительно себя обезопасить.

Я надеюсь, что сейчас начнутся разработки, появится комбинированная гриппозно-ковидная вакцина, которая позволит раз в год защищаться сразу от двух сезонных инфекций — коронавируса и гриппа Владимир Болибок.

Иммунолог подчеркнул, что грипп никуда не ушел, хотя в годы пандемии заболеваемость им сильно сократилась. Причиной этого стали как раз защитные меры — обязательное ношение средств индивидуальной защиты, а также ограничения на передвижение как внутри страны, так и за границу.

«Если сейчас отменяются вообще все ограничения, этим могут воспользоваться как новые штаммы коронавируса, так и штаммы гриппа и ОРВИ», — предупредил Болибок.

То, как ситуация будет развиваться дальше, зависит от того, появятся ли новые, более заразные и более опасные штаммы коронавируса. Исключать этого нельзя, поскольку SARS-CoV-2 уже успел удивить врачей и ученых способностью быстро мутировать.

«Если говорить про первоначальный — уханьский — штамм, он был примерно в 10 раз менее контагиозным (заразным — прим. ред.), чем „омикрон“. При этом „омикрон“ относительно легко переносился», — добавил Болибок.

В итоге большинство россиян, по мнению иммунолога, переболели ковидом, вызванным «омикроном», и у них развился иммунитет. И даже если антитела исчезли, в организме дольше сохраняется так называемая память клеточного иммунитета, которая защищает организм от новых заражений.

Обезопасить группы риска

Владимир Болибок подчеркнул, что опасность все же остается. Несмотря на то, что сам вирус стал не таким летальным, его способность распространяться растет с каждой новой мутацией. И основным риском теперь стал постковидный синдром — осложнения, которые приходят уже после выздоровления.

«Главной для нас проблемой будет постковидная летальность — во время самого заболевания человек практически ничего не ощущает, а потом в течение нескольких месяцев у него сохраняется высокий риск развития тяжелых осложнений, в том числе сердечно-сосудистых событий, например тромбозов, которые могут приводить к инфарктам, инсультам, тромбозам почек, конечностей и так далее. Все это очень неприятные осложнения», — подчеркнул иммунолог.

В группе риска по-прежнему остаются пожилые люди и те, у кого есть хронические заболевания. Для них особенно важно своевременно ревакцинироваться, а в некоторых случаях — носить маски, напомнил Болибок.

Сейчас надо начинать социальную пропаганду индивидуальной защиты. Если у человека высокие риски — это люди старших возрастов, у которых повышены свертываемость крови и холестерин, есть хронические заболевания, часто не в норме сахар в крови, у кого-то онкологические заболевания и так далее, — эта группа должна пользоваться средствами индивидуальной защиты Владимир Болибок.

Например, стоит подумать о мерах предосторожности в местах скопления людей или в транспорте. Иммунолог подчеркнул, что в 2020 году, когда ношение средств индивидуальной защиты было обязательным для всех, врачи отметили даже снижение числа обострений сезонной аллергии.

«Вирус, как и аллерген, перемещается в воздухе на какой-то крупной частице, на аэрозоле, а маска задерживает ее и не дает вирусу проникнуть в дыхательные пути человека. Группе риска надо пользоваться средствами индивидуальной защиты и ревакцинироваться. И все будет хорошо», — заключил Болибок.