Коллективный иммунитет к COVID-19 снизился в России

Уровень коллективного иммунитета к СОVID-19 в России снизился на 2% за последнюю неделю. Это следует из информации, размещенной на сайте стопкоронавирус.рф.

«Коллективный иммунитет — 12,3%», — цитирует сообщение РИА «Новости».

При этом неделю назад уровень коллективного иммунитета россиян составлял 14,3%.

Вакцинация жителей от коронавируса продолжается по всей России. Сообщается, что всего вакцинация первым компонентом вакцины выполнена 93 547 199 раз, а двумя компонентами — 88 964 088.

Ранее Роспотребнадзор сообщил об обнаружении в России нового подварианта штамма коронавируса «омикрон» — «кентавр», писал «Царьград». Эта мутация прежде уже была обнаружена в ряде стран, включая Индию, Австралию, Германию, Великобританию, США и Канаду. По словам экспертов, заболевание при заражении этим подвидом вируса чаще протекает в легкой форме.