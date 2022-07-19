Индийский «кентавр» доскакал до России. Врачи призвали россиян снова надеть маски

Пятеро москвичей оказались заражены новой разновидностью «омикрон»-штамма, который получил название «кентавр». Его симптомы никак не отличаются от привычных вариантов вируса, и его легко спутать с ОРЗ. Медики напомнили людям из группы риска о необходимости вакцинации и ревакцинации. Кроме того, всем россиянам не стоит забывать о масках, санитайзерах и социальной дистанции.

В России обнаружен вариант «омикрона» — «кентавр»

В России у пятерых человек обнаружили «кентавр» — новую разновидность «омикрон»-штамма. Все заболевшие находятся в Москве, они обошлись без госпитализации, так как переносят болезнь в легкой форме. Впервые этот подвид «омикрона» был замечен в мае в Индии. Ученые заметили у него две мутации именно в тех участках белка, которые распознаются иммунной системой, поэтому вирус потенциально более устойчив к существующему иммунитету, писали «Известия».

Хотя в большинстве стран, где наблюдался подъем заболеваемости ковидом, преобладал штамм BA.5, в конце июня «кентавр» был замечен в 10 странах, включая Великобританию, США и Канаду, Австралию и Нидерланды. Теперь к списку прибавилась и Россия. При этом Роспотребнадзор называет ситуацию с коронавирусом в стране стабильной.

Заболевание чаще всего протекает в легкой форме, в отличие от тех, что вызваны штаммами «альфа» и «дельта». Никаких ограничений власти вводить не планируют. Однако в случае ухудшения эпидемической ситуации в регионах возможно восстановление ограничительных мер, сообщили в ведомстве.

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Симптомы штамма «кентавр»

По словам специалистов, симптомы подвида «кентавр» такие же, как и у самого штамма «омикрон», и схожи с симптомами обычной простуды. Обычно пациенты жалуются на слабость, интоксикацию, высокую температуру и головную боль. У больных наблюдаются сухой кашель, боли в горле, иногда нарушения стула. Однако нет инфекции с поражением легочной ткани, потери обоняния.

Заслуженный врач Российской Федерации Юрий Райхман подтвердил «360», что по симптомам новый подвид штамма коронавируса неотличим от других вариантов «омикрона». У него точно такое же течение болезни, и определить, что пациент заражен именно «кентавром», возможно лишь с помощью специальной диагностики на лабораторном уровне.

Клинически же «кентавр» практически никак не отличается, его легко спутать с ОРЗ. При этом шансы, что это будет там растекаться дальше по Москве и по России, конечно же, есть. Особенно учитывая вакциноскептицизм нашего народа и низкий коллективный иммунитет. Поэтому сейчас мы будем ждать новую вспышку Юрий Райхман Заслуженный врач РФ.

Чтобы свести к минимуму риск заражения в общественных местах, особенно закрытых помещениях типа транспорта, лифтов, очередей, самолетов и так далее, стоит носить маску, посоветовал врач. Также нужно не забывать обрабатывать руки антисептиков и по возможности соблюдать социальную дистанцию. А главное — непременно вакцинироваться и ревакцинироваться.

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Прививка от штамма «кентавр»

Прививки непосредственно от новой разновидности «омикрон»-штамма «кентавр» не существует. Однако хорошо знакомая российская вакцина «Спутник V» поможет в случае заболевания легко перенести заражение и существенно облегчит течение болезни.

Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, доктор биологических наук и профессор Петр Чумаков рассказал, что новый «кентавр» — просто некая разновидность хорошо знакомого штамма «омикрон» BA.2.75, который впервые был обнаружен в Индии и только сейчас добрался до России.

Это один из вариантов, который сейчас ходит по миру. Пять случаев — это, конечно, пока немного. Кроме того неизвестно, насколько он у нас удержится, потому что, скорее всего, «кентавр» будет еще конкурировать с другими вариантами «омикрона», которые сейчас на подходе. По тому, какой из них окажется наиболее заразным, будет определяться, какой будет доминирующий штамп в этой следующей волне, которая вроде бы сейчас начинается Петр Чумаков профессор и доктор биологических наук.

Он также добавил, что о какой-то особой опасности «кентавра» говорить не приходится. Тех, кто заболеет, вероятнее всего, будет ждать легкое течение болезни. Людям из группы риска очень рекомендуется сделать прививку для того, чтобы обезопасить себя от тяжелых форм болезни.