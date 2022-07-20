Инфекционист Сапронов заявил, что санитайзеры не помогут защититься от подвида коронавируса «кентавр»

Заведующий инфекционным отделением № 2 ЦКБ управления делами президента РФ, доцент кафедры инфекционных болезней РМАНПО Георгий Сапронов сообщил, что возвращение в метро санитайзеров не поможет сдержать распространение подвида коронавируса «кентавр». Об этом написал сайт РИАМО.

«Санитайзеры в метро — одна из стратегий предотвращения распространения. Хотя мы на сегодняшний день знаем, что все-таки вирус распространяется через верхние дыхательные пути, поэтому санитайзеры в данном случае помогут обезопасить нас от других инфекций», — отметил медик.

При этом он добавил, что люди соблюдают эпидемиологические требования не на достаточно высоком уровне.

«Полностью сдержать распространение инфекции не удастся, потому что все-таки уровень вакцинальной дисциплины, соблюдения социальной дистанции, ношения масок не у всех граждан все еще на достаточном уровне. Поэтому каждому надо быть ответственным за тех людей, которые находятся рядом с тобой», — сказал Сапронов.

Ранее стало известно, что пятеро москвичей оказались заражены новой разновидностью «омикрон»-штамма, который получил название «кентавр».