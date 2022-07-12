Россиянин привез оспу обезьян из Португалии

Парень, который стал первым заболевшим оспой обезьян в России, незадолго до похода к врачу вернулся из Португалии. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Ее процитировал ТАСС.

«Случай был завезен из одной из европейских стран — это Португалия, зарегистрирован в Санкт-Петербурге», — сказала она.

Он побывал в Европе, а по возвращении обратился к врачу в Санкт-Петербурге с жалобами на сыпь. Анализы подтвердили диагноз. Несмотря на легкое течение болезни, его госпитализировали. Санитарные врачи проверили всех, кто контактировал с больным.

По данным на начало июня, в Португалии зафиксировано более 150 случаев заражения оспой обезьян. Болезнь диагностировали только у мужчин, большинство из них проживало в Лиссабоне. Общее количество заболевших превысило 3,4 тысячи человек, болезнь распространилась на 50 стран мира.