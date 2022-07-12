В России выявлен первый случай заражения оспой обезьян. Всех контактировавших с носителем вируса выявили и передали под медицинское наблюдение. Об этом сообщили представители пресс-службы Роспотребнадзора. Их слова процитировал ТАСС.

«Круг контактов заболевшего в период пребывания в России был ограничен. В квартире проживал один. Все контактные лица своевременно установлены и находятся под медицинским наблюдением», — сказали они.

В ведомстве заявили, что дальнейшее распространение вируса невозможно. Также представители Роспотребнадзора сказали, что ситуация с этим заболеванием взята на строгий контроль. По их словам, вирус обнаружили у россиянина, который недавно вернулся из поездки по европейским странам.

Ранее руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора доктор биологических наук Александр Семенов заявлял, что оспой обезьян могут заразиться люди разных возрастов. Его слова процитировал RT.