Первый случай заражения оспой обезьян зафиксировали в России

В России зарегистрировали первый случай заражения оспой обезьян. Ее выявили у молодого человека, вернувшегося из путешествия по Европе. Об этом сообщил журналистам Роспотребнадзор.

«Биоматериалы, взятые у заболевшего, были оперативно направлены в учреждение Роспотребнадзора, уполномоченное проводить соответствующие тестирования. По результатам исследования биоматериалов подтверждено инфицирование оспой обезьян», — процитировал ведомство ТАСС.

К медикам молодой человек обратился с характерной для этой болезни сыпью. Оспа обезьян протекает у него в легкой форме, жизни пациента ничто не угрожает. Заболевший остается в медицинской организации инфекционного профиля, он изолирован.

В России молодой человек жил один и круг его контактов после приезда из Европы был ограничен. Те немногие, кто с ним контактировал, находятся под наблюдением врачей. Если у них тоже найдут оспу обезьян, медики своевременно окажут помощь.

По заявлению Роспотребнадзора, возможность дальнейшего распространения вируса удалось купировать «за счет своевременно начатого эпидрасследования».

«Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора», — подчеркнули в ведомстве.