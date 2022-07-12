Врачи рассказали о состоянии заразившегося оспой обезьян из Петербурга

Первый заболевший в России пациент с оспой обезьян чувствует себя хорошо. Он находится в Санкт-Петербурге, в данный момент проходит лечение, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав РФ.

«Пациент с подтвержденной оспой обезьян в Санкт-Петербурге находится в удовлетворительном состоянии, ему оказывается вся необходимая помощь», — заявили в Министерстве здравоохранения.

Проявления болезни не представляют опасности для его жизни.

Роспотребнадзор объявил, что в стране зарегистрировали первый случай оспы обезьян. Болезнь диагностировали у мужчины, который вернулся из Европы. Он обратился к врачу с характерной сыпью. После анализов его госпитализировали в медицинскую организацию инфекционного профиля. Санитарные врачи проверили окружение пациента — никто не заразился.