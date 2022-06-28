Более 3,4 тысячи человек заразились оспой обезьян с начала 2022 года— ВОЗ

Лаборатории подтвердили 3413 случаев заражения обезьяньей оспой в 50 странах. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила об одном летальном исходе. Об этом сообщили в информационном бюллетене ВОЗ.

«С 1 января по 22 июня 2022 года в ВОЗ поступили сообщения о 3 413 случаях заболевания оспой обезьян и об одной смерти от этой болезни из 50 стран и территорий, расположенных в пяти регионах ВОЗ», — отметили в организации.

С момента публикации 17 июня предыдущего бюллетеня в восьми странах было выявлено 1 310 новых заразившихся. Большинство случаев приходится на Европу, это около 86%, в Америке выявлено 11% заразившихся. Наиболее высокая заболеваемость в Великобритании, Германии, Испании, Португалии, Франции, Нидерландах и США. Единственный летальный исход зарегистрирован в Нигерии.

ВОЗ пока не решила, заявлять о новой пандемии в связи с появлением оспы обезьян или нет. Огласить свое решение чиновники не решаются из соображения политкорректности, считает колумнист Елена Караева.