Россияне не смогли правильно ответить на вопросы о коронавирусе

Только 23% респондентов правильно ответили на вопрос, что такое COVID-19. Они выбрали вариант, что это болезнь, которую вызывает коронавирус, или SARS-CoV-2. О том, что после контакта с зараженным человеком нужно уйти на самоизляцию знают только 45% опрошенных.

Более четверти респондентов заявили, что продолжат ходить на работу, если окажутся в такой ситуации.

Только половина из участников опроса заявила, что знают об использовании противобактериальных препаратов для лечения. Они ответили, что эти лекарства используются для подавления бактериальной инфекции легких, которая развивается на фоне коронавирусной инфекции.

Опрошенные изданием эксперты объяснили, что большинство россиян игнорирует информацию о пандемии из-за того, что поступает много противоречивой информации.

В частности, Всемирная организация здравоохранения сначала заявляла о бесполезности масок для предотвращения заражения. После международное ведомство изменило свое мнение и теперь требует, чтобы использование индивидуальных средств защиты стало постоянным.

По мнению специалистов у многих граждан включился режим психологической защиты, когда человек считает, что от него ничего не зависит, и он не может контролировать ситуацию. Поэтому он старательно игнорирует информацию о способах защиты своего здоровья.

Между тем, власти делают все, чтобы остановить распространение коронавируса. По распоряжению главного санитарного врача Анны Поповой, начиная со среды, 28 октября, масочный режим станет обязательным для всей страны. Средства индивидуальной защиты нужно носить в транспорте, лифтах и местах большого скопления людей.

Региональным властям поручили усилить режим дезинфекции общественного транспорта и торговых объектов, а также увеличить количество тестов до 150 на 100 тысяч человек в сутки.

«Мы это сделали, потому что риски развития ситуации есть, ухудшение ситуации есть», — пояснила Анна Попова.

В предписании надзорного ведомства также говорится о рекомендации ограничить работу ночных развлекательных заведений и общепита. Но по этому вопросу каждый регион примет решение самостоятельно в зависимости от эпидемической ситуации.

За минувшие сутки положительные тесты на коронавирус сдали 16 550 россиян. Общее количество инфицированных составило 1 547 774 человека. При этом в стране установлен новый антирекорд: скончались 320 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Это самое большое количество летальных исходов с начала пандемии.