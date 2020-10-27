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    27 октября 2020, 11:57

    Где россияне должны носить маски: список мест

    Наза Салех Захи

    Роспотребнадзор потребовал от россиян носить маски не только в привычных общественных местах, но также в лифтах, на парковках, в такси. Появились и новые ограничительные меры, касающиеся работы общепита и проведения развлекательных мероприятий.
    Где россияне должны носить маски: список мест

    Роспотребнадзор уточнил, что под общественным местом имеет в виду пространство, где одновременно могут находиться свыше 50 человек.

    Главный санитарный врач и глава Роспотребнадзора Анна Попова также распорядилась запретить оказание услуг питания и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий с 23:00 до 06:00. Это может означать, что по ночам кинотеатры, рестораны, клубы, кафе и другие общепиты не должны работать.

    Кроме того, в магазинах, театрах, ресторанах, торговых центрах и других общественных местах будут проводить усиленную дезинфекцию.

    В ведомстве уточнили, что пункты о закрытии ночных заведений и дезинфекции имеют рекомендательный характер. Решение о закрытии ночных клубов должны принимать региональные власти исходя из эпидемической обстановки.

    Где носить маски?

    Соблюдение масочного режима для всех обязательно:

    — в торговых центрах;

    — в магазинах;

    — в общественном транспорте (метро, автобус, маршрутка, троллейбус, трамвай);

    — в такси;

    — в кинотеатрах и театрах, не снимая во время сеанса и спектакля;

    — в музеях и галереях;

    — на парковках общественных мест и многоэтажных домов;

    — в лифтах;

    — в любых помещениях, где могут одновременно находиться от 50 человек.

    Роспотребнадзор рекомендовал проводить не меньше 150 исследований на СОVID-19 на 100 тысяч населения. Постановление вступит в силу 28 октября.

    В каждом регионе действуют свои ограничительные меры. Больше всего случаев коронавируса стабильно регистрируют в Москве. Жителей российской столицы обязали соблюдать масочно-перчаточный режим. Компании перевели часть сотрудников на удаленку, дистанционно занимаются также старшеклассники и студенты ряда вузов. Пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями попросили по возможности не выходить из дома.