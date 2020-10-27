Где россияне должны носить маски: список мест
Роспотребнадзор уточнил, что под общественным местом имеет в виду пространство, где одновременно могут находиться свыше 50 человек.
Главный санитарный врач и глава Роспотребнадзора Анна Попова также распорядилась запретить оказание услуг питания и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий с 23:00 до 06:00. Это может означать, что по ночам кинотеатры, рестораны, клубы, кафе и другие общепиты не должны работать.
Кроме того, в магазинах, театрах, ресторанах, торговых центрах и других общественных местах будут проводить усиленную дезинфекцию.
В ведомстве уточнили, что пункты о закрытии ночных заведений и дезинфекции имеют рекомендательный характер. Решение о закрытии ночных клубов должны принимать региональные власти исходя из эпидемической обстановки.
Где носить маски?
Соблюдение масочного режима для всех обязательно:
— в торговых центрах;
— в магазинах;
— в общественном транспорте (метро, автобус, маршрутка, троллейбус, трамвай);
— в такси;
— в кинотеатрах и театрах, не снимая во время сеанса и спектакля;
— в музеях и галереях;
— на парковках общественных мест и многоэтажных домов;
— в лифтах;
— в любых помещениях, где могут одновременно находиться от 50 человек.
Роспотребнадзор рекомендовал проводить не меньше 150 исследований на СОVID-19 на 100 тысяч населения. Постановление вступит в силу 28 октября.
В каждом регионе действуют свои ограничительные меры. Больше всего случаев коронавируса стабильно регистрируют в Москве. Жителей российской столицы обязали соблюдать масочно-перчаточный режим. Компании перевели часть сотрудников на удаленку, дистанционно занимаются также старшеклассники и студенты ряда вузов. Пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями попросили по возможности не выходить из дома.