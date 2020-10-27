Где россияне должны носить маски: список мест

Роспотребнадзор потребовал от россиян носить маски не только в привычных общественных местах, но также в лифтах, на парковках, в такси. Появились и новые ограничительные меры, касающиеся работы общепита и проведения развлекательных мероприятий.

Роспотребнадзор уточнил, что под общественным местом имеет в виду пространство, где одновременно могут находиться свыше 50 человек.

Главный санитарный врач и глава Роспотребнадзора Анна Попова также распорядилась запретить оказание услуг питания и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий с 23:00 до 06:00. Это может означать, что по ночам кинотеатры, рестораны, клубы, кафе и другие общепиты не должны работать.

Кроме того, в магазинах, театрах, ресторанах, торговых центрах и других общественных местах будут проводить усиленную дезинфекцию.

В ведомстве уточнили, что пункты о закрытии ночных заведений и дезинфекции имеют рекомендательный характер. Решение о закрытии ночных клубов должны принимать региональные власти исходя из эпидемической обстановки.

Где носить маски?

Соблюдение масочного режима для всех обязательно:

— в торговых центрах;

— в магазинах;

— в общественном транспорте (метро, автобус, маршрутка, троллейбус, трамвай);

— в такси;

— в кинотеатрах и театрах, не снимая во время сеанса и спектакля;

— в музеях и галереях;

— на парковках общественных мест и многоэтажных домов;

— в лифтах;

— в любых помещениях, где могут одновременно находиться от 50 человек.

Роспотребнадзор рекомендовал проводить не меньше 150 исследований на СОVID-19 на 100 тысяч населения. Постановление вступит в силу 28 октября.

В каждом регионе действуют свои ограничительные меры. Больше всего случаев коронавируса стабильно регистрируют в Москве. Жителей российской столицы обязали соблюдать масочно-перчаточный режим. Компании перевели часть сотрудников на удаленку, дистанционно занимаются также старшеклассники и студенты ряда вузов. Пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями попросили по возможности не выходить из дома.