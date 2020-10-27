Наибольшее число смертей среди пациентов с коронавирусом за сутки зафиксировали в России

Больше всего больных по-прежнему в Москве (+4312). На втором месте — Санкт-Петербург (+721), на третьем — Подмосковье (+496).

При этом у 4372 человек (26,4%) COVID-19 проходит бессимптомно. За сутки поправились 12 844 пациента, вирус унес жизни 320 человек.

Всего за время эпидемии в России зарегистрировано 1 547 774 инфицированных. Выздоровели 1 158 940 человек, умерли 26 589. К 27 октября проведено более 58,2 миллиона тестов на коронавирус.

Роспотребнадзор в связи с ростом числа заболевших в сезон ОРВИ ужесточил правила ношения масок. Теперь их нужно использовать не только в общественном транспорте, магазинах, торговых центрах, но и в лифтах, такси, на парковках.

Главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что с 23:00 до 06:00 свою работу должны прекратить общепит и места, где проводятся массовые развлекательные мероприятия. В общественных местах нужно как можно чаще проводить дезинфекцию.