Попова объяснила введение всероссийского масочного режима

Она подчеркнула, что уже сейчас идет ухудшение ситуации, поэтому ношение масок становится обязательным в местах скопления людей для всех россиян.

«С 28 октября действует постановление главного санитарного врача об обязательном ношении масок в транспорте, в общественных местах и местах массового скопления людей. Мы это сделали, потому что риски развития ситуации есть, ухудшение ситуации есть», — заявила руководитель Роспотребнадзора.

Попова отметила, что 85% заболевших нарушали правила профилактики: не носили средства индивидуальной защиты, не мыли руки и не соблюдали социальную дистанцию. При этом на втором месте по количеству зараженных после пожилых граждан находятся люди в возрасте от 30 до 49 лет, которые хуже всех соблюдали масочный режим.

При этом глава Роспотребнадзора уточнила, что остальные ограничения, которые прописаны в постановлении, носят рекомендательный характер. Власти регионов самостоятельно примут решение в зависимости от наблюдаемой эпидемической ситуации.

В предписании Роспотребнадзора говорится, что теперь маски нужно обязательно носить в транспорте, на парковках, в лифтах и местах большого скопления людей. Кроме того, региональные власти обязали усилить режим дезинфекции в общественном транспорте, торговых объектах, местах общепита. Кроме того, количество лабораторных тестов необходимо увеличить до 150 на 100 тысяч человек населения в сутки.

Также ведомство рекомендовало ограничить работу ночных развлекательных заведений и общепита с 23:00 до 6:00. Власти Москвы отказались от закрытия ночных организаций, объяснив это тем, что введенная в городе система регистрации посетителей по QR-кодам показала свою эффективность.