Риск заболеть COVID-19 у непривитых оказался выше в полтора десятка раз

Непривитые от коронавируса заболевают COVID-19 в 13,5 раза чаще чем те, кто прошел вакцинацию. Об этом РИА «Новости» сообщил главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских.

«Риски заболеть у вакцинированных существенно ниже. Показатели заболеваемости среди привитых составляют порядка 313 на 100 тысяч привитых. Показатели заболеваемости среди непривитых — почти 4400 на 100 тысяч», — привел он статистические данные.

Также врач уточнил, что в реанимацию привитые пациенты практически не попадают, что говорит о значительном снижении тяжести заболевания после прохождения иммунизации. Однако существует и небольшой процент людей, у которых после вакцинации не появляется иммунитет к коронавирусу.

Ранее стало известно, что уровень коллективного иммунитета в России существенно вырос и достиг 50%. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Президент Владимир Путин заявил о том, что больше 50 миллионов россиян вакцинировались препаратом «Спутник V». Сам президент прошел ревакцинацию, привившись «Спутником Лайт».