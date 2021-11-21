Путин рассказал, чем ревакцинировался от коронавируса

Президент России Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса. Он поставил прививку однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт», который рекомендуют использовать для ревакцинации.

Об этом он рассказал во время беседы с заместителем директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.

Президент отметил, что после ревакцинации чувствует себя хорошо. Он подчеркнул, что спустя два часа после прививки у него не болит рука. Путин уточнил, что сделал прививку «Спутником Лайт» по рекомендации врачей.

Ранее Минздрав сообщил, что «Спутник Лайт» можно использовать не только для ревакцинации. Однокомпонентный препарат подходит также для первичной вакцинации от коронавируса или прививки после перенесенной болезни.

При этом людям старше 60 лет лучше всего использовать для первичной вакцинации «Спутник V». Двухкомпонентный препарат поможет пожилым людям сформировать более надежную защиту из-за особенностей их иммунитета.

В условиях пандемии делать прививку нужно через полгода после первичной вакцинации. После болезни нужно также подождать шесть месяцев, прежде чем вакцинироваться.