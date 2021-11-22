Больше 50 миллионов человек прошли вакцинацию «Спутником V» в России

Больше 50 миллионов россиян прошли вакцинацию «Спутником V». Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе разговора с заместителем директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым, передал ТАСС.

«Сейчас уже и в России свыше 50 млн получили эту вакцину», — сказал президент.

Он отметил, что «Спутник V» пользуется большой популярностью не только в России, но и за рубежом — там прививку этим препаратом сделали 120 миллионов человек. Владимир Путин уточнил, что такие данные — это большое поле для аналитики и подтверждения эффективности «Спутника».

Ранее Путин заявил, что прошел ревакцинацию препаратом «Спутник Лайт». Он рассказывал, что чувствует себя хорошо, а место укола в руке у него перестало болеть уже спустя два часа. Также глава страны подчеркнул, что пройти ревакцинацию ему порекомендовали врачи.