Один случай на 10 тысяч. Гаркалин вакцинировался от ковида, но не получил антитела из-за проблем с сердцем

Дочь умершего актера Валерия Гаркалина рассказала, что он был сторонником вакцинации против СОVID-19 и сделал прививку еще летом. Но после первой инъекции у него не выработались антитела. Врач-пульмонолог Сергей Пурясев объяснил kp.ru, почему так могло произойти.

«То, что у него не было антител, подтверждает, что у людей с сердечными заболеваниями, которые к тому же употребляют алкоголь, развивается иммунодепрессия. Нарушаются метаболические процессы, организм не может бороться и дать адекватный ответ на прививку. В результате формируется неправильная реакция иммунитета», — рассказал он.

Специалист подчеркнул, что подобные случаи встречаются редко. Отсутствие антител, по его словам, свидетельствует о серьезном износе организма. Эти белковые структуры не появляются лишь у 0,01% людей, которые прошли вакцинацию. Пурясев добавил, что сделать прививку от коронавируса при этом все равно необходимо.

Валерия Гаркалина не стало 20 ноября. Перед смертью, по сообщению СМИ, у него диагностировали пневмоторакс. Это заболевание представляет собой одно из наиболее серьезных осложнений при коронавирусе.