Уровень коллективного иммунитета в России достиг 50%

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России, по последним данным, составляет 50,2%. Такое заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова.

«По состоянию на 19 ноября вакцинация первым компонентом проведена 66 400 393 раза, вакцинация полного цикла — 58 713 240 раз», — сказала она в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Ее процитировало РИА «Новости».

Голикова отметила, что данный показатель превысил 60% в 11 субъектах РФ: в московском регионе, Санкт-Петербурге, Севастополе, Белгородской Мурманской области, а также в Чечне, Карелии, Туве, Чукотском и Ненецком автономных округах.

Вице-премьер обратилась к россиянам с просьбой вакцинироваться перед новогодними праздниками.

«Многие уже сегодня думают, как провести новогодние каникулы. И чтобы все прошло по плану, в подготовку стоит внести важный пункт: пройти вакцинацию от COVID-19», — сказала она.

Ранее Голикова заявляла, что для победы над пандемией России нужно приобрести коллективный иммунитет в 80% или выше. Такой уровень страна, по мнению вице-премьера, сможет достигнуть до лета 2022 года.