Здоровье 19 марта 2024, 15:17 Продукты для сна. Диетолог назвала самую полезную при бессоннице диету Диетолог Савкина: средиземноморская диета улучшит сон Freepik

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Сменив рацион и режим питания, можно улучшить сон. Средиземноморскую диету назвали самой полезной для избавления от бессонницы. Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Марина Савкина заявила об этом на сайте проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание».

«Если говорить об оптимальном рационе для улучшения сна, то здесь большинство специалистов голосуют за средиземноморскую диету как наиболее рациональную и сбалансированную. В ее составе — свежие овощи и фрукты, злаковые, бобовые, орехи, оливковое масло, молочные продукты, рыба, птица», — отметила она.

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Именно эти продукты, по словам диетолога, обеспечат организм мелатонином и серотонином. В жирной рыбе, особенно дикой, много омега-3 жирных кислот, которые вместе с витамином D участвуют в регуляции серотонина и способны улучшить сон. Любые ягоды содержат антиоксиданты и фолиевую кислоту, а свежие вишня и виноград — мелатонин. В синтезе гормона сна участвует триптофан, которого достаточно в твердых сырах, орехах, твороге и овсяной каше.

Марина Савкина посоветовала не употреблять во второй половине дня шоколад, чай и все продукты с кофеином. Последний прием пищи, по ее словам, лучше запланировать за два-три часа до сна.

Роспотребнадзор запустил «Здоровое питание» в рамках нацпроекта «Демография». Россиянам назвали продукты для женского здоровья и последствия полного отказа от хлеба.