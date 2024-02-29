Здоровье 29 февраля 2024, 15:00 Диетолог назвала 5 страшных последствий отказа от хлеба Диетолог Денисова перечислила негативные последствия отказа от хлеба Freepik

Читать 360tv в

Полное исключение хлеба из рациона может негативно появлиять на здоровье. Об этом рассказала врач-диетолог и старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова изданию «Аргументы и Факты».

По ее словам, отказ от хлеба может привести к снижению работоспособности, умственной активности и увеличению усталости из-за дефицита витамина В1. Также может возникнуть дефицит витамина РР, необходимого для мозга, и витамина В2, важного для зрения. Кроме того, иммунная система пострадает из-за отсутствия фолиевой кислоты и возможны нарушения работы кишечника из-за недостатка пищевых волокон. Потребление хлеба в умеренных количествах способствует здоровью пищеварительной системы.

Реклама

Рекомендуемое количество ржаного хлеба составляет 300 граммов в день, что равно примерно пяти кусочкам. Такое количество обеспечивает организм более чем третью суточной потребности в витаминах В1, E, магнии, и фосфоре. Важно отметить, что ржаной хлеб содержит много железа — 78% от дневной нормы, при этом наличие фолиевой кислоты способствует лучшему усвоению этого минерала. Также хлеб богат витамином В2, РР и кальцием.

В каждых 100 граммах ржаного хлеба находится от 30 до 35 миллиграммов селена, что составляет более половины суточной потребности. Ржаная мука по сравнению с пшеничной содержит больше незаменимых аминокислот и биологически активных веществ, необходимых для здоровья кишечника и стимуляции полезной микробиоты.

Особенно полезным считается хлеб на закваске, так как он содержит ферменты для лучшего усвоения минералов.

Ржаной хлеб подходит для тех, кто стремится контролировать свой вес и для диабетиков, благодаря высокому содержанию клетчатки, обеспечивающей длительное чувство сытости и не вызывающей скачков глюкозы в крови.

Ранее россиянам назвали симптомы дефицита витаминов. Среди них — утомляемость, сухость кожи и раздражительность.