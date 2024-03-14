Здоровье 14 марта 2024, 11:53 Врач Добрецов: россиянам вне зависимости от региона проживания необходимо пить витамин D

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Всем россиянам вне зависимости от региона проживания необходимо пить витамин D бля благоприятной работы иммунной системы. Об этом рассказал доктор медицинских наук Константин Добрецов в беседе с «Радио 1».

По словам специалиста, витамин D уменьшает риск развития рака кишечника и помогает сохранить молодость. При этом он может хуже усваиваться, если человек имеет вредные привычки и проблемы с толстым и тонким кишечником, сообщили «Известия».

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«При отсутствии витаминов страдает иммунитет и различные органы. Витамины обладают достаточно большим спектром действия, они положительно влияют на все обменные процессы организма», — отметил Добрецов.