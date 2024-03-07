Интересное 07 марта 2024, 14:36 Россиянкам рассказали о полезных для женского здоровья продуктах Роспотребнадзор: овощи и фрукты помогут женщинам поддержать здоровье и красоту Freepik

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Правильное питание помогает поддерживать женщинам здоровье и красоту. О том, какие продукты больше всего подходят для женского рациона, в преддверии 8 Марта рассказала эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Савкина.

По ее словам, в первую очередь россиянкам рекомендуется есть овощи и фрукты. Они обеспечат организм клетчаткой. В норме женщине следует включать в рацион около 400 граммов овощей и фруктов в сутки, независимо от времени года.

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«Можно также употреблять тушеные, замороженные, консервированные овощи и фрукты, желательно без сахара», — указала специалист.

Савкина рекомендовала женщинам не отказываться от зерновых продуктов. Она добавила, что следует также обратить внимание на еду, содержащую белок: творог, молоко, бобовые, рыбу и морепродукты.

Еще одной важной частью здорового рациона являются «правильные» жиры. Для их получения эксперт посоветовала в небольших количествах употреблять нерафинированное масло, орехи, авокадо и жирную рыбу. Он также рекомендовала ограничить в рационе сладости, полуфабрикаты, фастфуд и кондитерские изделия.

Ранее диетолог Наталья Сычева предупредила женщин, что после низкокалорийных диет у них могут возникнуть проблемы с весом. В результате замедления метаболизма похудевшие рискуют снова набрать лишние килограммы, объяснила она.