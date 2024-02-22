Здоровье 22 февраля 2024, 17:16 Россиянам напомнили о проекте Роспотребнадзора «Здоровое питание» Проект Роспотребнадзора «Здоровое питание» поможет снизить вес и сохранить форму Freepik

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Роспотребнадзор продолжает реализацию программы «Здоровое питание» в рамках нацпроекта «Демография». Самую актуальную информацию размещают на уникальном сайте здоровое-питание.рф.

Указанная диджитал-экосистема вместила ряд платформ для популяризации принципов правильного питания и распространении знаний о полноценном рационе. В «Школе здорового питания» россияне смогут найти бесплатные видеоуроки для детей и взрослых.

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На сайте доступны такие разделы, как «Книга рецептов — готовим вместе», «Карта питания России», «Четыре сезона — тарелка здорового человека», «Детям и родителям» и «Ваши отношения с едой».

Совместно с «Комсомольской правдой» реализуется проект «Время питаться правильно». На платформе «Здоровье ВКонтакте» при поддержке Роспотребнадзора ФИЦ Питания и АНО «Национальные приоритеты» организовали проект «Дневник питания». С его помощью можно следить за пищей в зависимости от целей: снижение веса, набор мышечной массы или поддержание формы.

Программа ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» направлена на повышение осведомленности людей, проживающих в регионах с дефицитом микро- и макронутриентов и особенными условиями климата. На сайте Роспотребнадзора можно найти обучающие ролики для санитарного просвещения.

Ранее в Роспотребнадзоре перечислили продукты, которые принято считать полезными, но на самом деле они таковыми не являются. В топ вошли соки, нектары, творожки, йогурты и мюсли.