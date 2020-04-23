Пик заражения коронавирусом в Москве может наступить на майских праздниках

Пик заболеваемости новым типом коронавирусной инфекции наступит в Москве на майские праздники. Такой прогноз сделал главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

Об этом он рассказал РИА «Новости». Несмотря на то, что пик коронавируса в столице, по его мнению, придется а майские праздники, в остальной России он наступит позже. Инфекционист считает, что в остальных регионах страны он наступит ближе к концу мая.

Это связано с тем, что в столице эпидемиологический процесс начался гораздо раньше. А значит — и пик заболеваемости наступит быстрее. Тимаков считает, что ситуация с коронавирусом стабилизируется уже к конца мая. Однако ждать окончания эпидемии не стоит раньше августа.

По информации на 23 апреля, в России зафиксировано 62 773 случая заражения новым типом коронавируса. Их них 555 пациентов скончались, еще 4891 выздоровели. Больше всего зараженных выявили в Москве — там COVID-19 подтвердили у 33 940 пациентов. Только за последние сутки в столице заболели 1959 человек, причем более 80% новых пациентов младше 65 лет.

Количество новых зараженных в стране снижается второй день подряд. В России продолжают действовать различные ограничительные меры, направленные на снижение распространения коронавирусной инфекции. Отменены все массовые мероприятия, закрыты кафе, бары и рестораны — они принимают заказы только на доставку или самовывоз. Временно прекратили работать торговые центры, кинотеатры и ночные клубы, а также многие торговые предприятия — за исключением продуктовых, аптек, а также магазинов с товарами первой необходимости. Закрыты детские сады, школы и вузы — учеников и студентов перевели на домашнее обучение. Люди находятся в режиме самоизоляции — они могут выходить из дома только по нескольким причинам.

В Москве и области действует пропускной режим на поездки в общественном и личном транспорте. 22 апреля мэр столицы Сергей Собянин предложил ввести его и в других регионах страны. Его идею поддержали — вскоре эта система заработает в 21 регионе России.