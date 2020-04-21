Рассада, большегрузы и нотариусы. Новые правила вводятся в Подмосковье с 22 апреля

Водители большегрузов

Фуры смогут передвигаться без пропусков с 22:00 до 6:00. Это правило будет действовать как на территории Подмосковья, так и в Москве.

Карантин для простуженных

Жители с подозрением на коронавирус, а также с проявлениями ОРВИ и других респираторных заболеваний должны будут соблюдать самоизоляцию на дому. Покидать жилище можно будет только для получения медпомощи. Если больной поедет на транспорте, нужно будет оформить цифровой пропуск.

Те, кто живет вместе с больным, обязаны находиться на самоизоляции, но смогут ходить в больницу, магазин или аптеку, выбрасывать мусор и гулять с домашними животными в 100 метрах от дома. Такой же режим ввели и в столице.

Рассада и нотариусы

С 22 апреля в Подмосковье откроются нотариальные конторы. Также с началом сельскохозяйственного сезона разрешается торговля рассадой и семенами.