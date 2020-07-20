«Действительно, несколько вакцин находятся на различных стадиях апробирования, некоторые стадии уже завершились, есть весьма обнадеживающие результаты этого экспериментального использования», — отметил Песков. По словам пресс-секретаря, пока ни одного препарата нет, поэтому говорить о вакцинации еще рано.

Песков также сказал, что первыми вакцину получат люди из группы риска. Ранее агентство Bloomberg рассказало, что некоторые политики и бизнесмены из российской элиты получили вакцину еще в апреле. СМИ считают, что препарат уже испробовали на себе сотрудники алюминиевой компании «Русал» и химического холдинга «ФосАгро». Источник Bloomberg утверждает, что прививки получили более сотни людей.

При этом в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи заявили, что ничего о вакцинации российской элиты не знают. А в Минздраве рассказали, что препарат еще не выпущен в гражданский оборот и единственные, кому сделали прививки, это добровольцы.