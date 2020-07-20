Минздрав опроверг слухи о доступе российской элиты к вакцине от коронавируса

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи рассказали, что вакцину получили только добровольцы, бизнесменов или политиков среди них нет. В Минздраве подтвердили, что использование препарата сейчас невозможно.

«На настоящий момент вакцина в гражданский оборот не выпущена, ее применение вне рамок клинических исследований невозможно», — рассказал ТАСС помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Он отметил, что испытания вакцины все еще идут и для этого были отобраны добровольцы. Некоторые из них уже выписались из больницы, они находятся дома и чувствуют себя хорошо.

Испытания вакцины планируется завершить 3 августа. После этого начнется процедура регистрации препарата. Затем он появится на рынке и будет доступен россиянам. При этом полная вакцинация населения страны может быть завершена уже к началу 2021 года. Ранее специалисты рассказали, кому не подойдет вакцина.