Центр Гамалеи ответил на слухи о вакцине от COVID-19 для российской элиты

Агентство Bloomberg написало, что представители российской элиты получили вакцину от коронавируса еще в апреле. При этом директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заверил, что ничего об этом не знает.

«Ничего не знаю про крупных [бизнесменов], и про мелких тоже», — привел «Интерфакс» ответ Гинцбурга на вопрос о предоставлении вакцины.

Он добавил, что за комментариями по этому поводу лучше обратиться в Минздрав России. Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов уточнил, что клинические испытания двух форм препарата все еще продолжаются.

«Вакцину получили добровольцы, официально включенные в испытания. После завершения испытаний будет решаться вопрос ее государственной регистрации. На настоящий момент вакцина в гражданский оборот не выпущена», — заявил он.

В свою очередь, директор Института фармации и трансляционной медицины Сеченовского университета Вадим Тарасов назвал информацию агентства слухами.

«Это спекуляция. Еще не были проведены доклинические исследования, это слухи», — заключил Тарасов.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники написал, что еще в апреле российская элита получила вакцину от коронавируса. В программе якобы участвовали сотни людей, но их имена издание не стало раскрывать.