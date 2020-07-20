Bloomberg: российская элита получила вакцину от COVID-19 еще в апреле

По данным издания, речь идет об экспериментальной вакцине Национального исследовательского центра имени Гамалеи. Доступ к препарату, пишет Bloomberg, получили, в частности, сотрудники алюминиевой компании «Русал» и химического холдинга «ФосАгро». При этом официального подтверждения этой информации у агентства не оказалось.

Bloomberg отмечает, что получение вакцины подтвердили несколько десятков человек. Но имена этих людей не раскрываются. Как отметил один из собеседников Bloomberg, всего прививки сделали нескольким сотням человек. Программу вакцинации решили не разглашать, якобы чтобы не было наплыва желающих принять в ней участие.

Один из топ-менеджеров подчеркнул, что после вакцинации у него не было никаких побочных эффектов. Но некоторые рассказали изданию, что заметили у себя повышенную температуру и боли в мышцах. Были и те, кто отказался от лекарства, так как оно не было протестировано на добровольцах.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что завершило клинические испытания вакцины от коронавируса. Добровольцев уже выписали домой после тестирования.